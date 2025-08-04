Meteoroloji'den İstanbul dahil 39 il için gök gürültülü sağanak uyarısı! O tarihe dikkat: 4 şehir için sarı kodlu alarm verildi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından İstanbul dahil olmak üzere 39 il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı verildi. Türkiye'nin dört bir yanında etkili olması beklenen sağanak yağışlar nedeniyle 4 ilde sarı kodlu alarm verilirken, özellikle o tarihe dikkat çekildi. MGM verilerine göre Marmara, Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu sağanak yağışlar etkisini gösterirken İç Ege ve Akdeniz’in iç kesimlerinde de kısa süreli yağışlar bekleniyor. A Haber muhabiri Erşan Karaca, yurt genelindeki hava tahmin raporuna yönelik son bilgileri paylaştı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), ağustos ayının ilk haftasında yurt genelinde gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu. Geçtiğimiz Cuma gününün ardından megakentin bazı ilçelerinde yer yer etkili olan yağmurun ardından yeniden İstanbul'da sağanak yağış görülecek.
MGM tarafından İstanbul dahil 39 şehirde sağanak yağış beklendiği ifade edilirken, bu hafta sıcaklıkların 4-6 Ağustos tarihlerinde 2-3 derece artabileceği 7 Ağustos'ta ise yağışların etkisi ile sıcaklığın düşeceği vurgulandı.
39 İLDE SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından 4-10 Ağustos haftasında İstanbul dahil 39 ilde gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu. Yurt genelinde Çarşamba gününe kadar sıcaklıkların 2-3 derece artabileceği, Çarşamba günü ve sonrasında ise sıcaklıklarda hissedilir düzeyde düşme gerçekleşeceği vurgulandı.
Türkiye genelinde bu hafta, İstanbul başta olmak üzere Marmara'nın kuzeyi, Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde yerel ve zaman zaman kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. İç Ege ve Akdeniz'in iç kesimleri de kısa süreli yağışlardan nasibini alacak.
4 İL İÇİN SARI KOD UYARISI
MGM tarafından yapılan 5 günlük hava tahmin raporunda 4 il için sarı kod uyarısı yapıldı. A Haber muhabiri Erşan Karaca yurt genelinde etkili olması beklenen sağanak yağış uyarısına ilişkin son bilgileri paylaşırken Çankırı, Bolu, Karabük ve Kastamonu illerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklentisi nedeniyle MGM'nin uyarıda bulunduğu belirtti.