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Meteoroloji'den İstanbul dahil 39 il için gök gürültülü sağanak uyarısı! O tarihe dikkat: 4 şehir için sarı kodlu alarm verildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından İstanbul dahil olmak üzere 39 il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı verildi. Türkiye'nin dört bir yanında etkili olması beklenen sağanak yağışlar nedeniyle 4 ilde sarı kodlu alarm verilirken, özellikle o tarihe dikkat çekildi. MGM verilerine göre Marmara, Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu sağanak yağışlar etkisini gösterirken İç Ege ve Akdeniz’in iç kesimlerinde de kısa süreli yağışlar bekleniyor. A Haber muhabiri Erşan Karaca, yurt genelindeki hava tahmin raporuna yönelik son bilgileri paylaştı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Meteoroloji'den İstanbul dahil 39 il için gök gürültülü sağanak uyarısı! O tarihe dikkat: 4 şehir için sarı kodlu alarm verildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), ağustos ayının ilk haftasında yurt genelinde gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu. Geçtiğimiz Cuma gününün ardından megakentin bazı ilçelerinde yer yer etkili olan yağmurun ardından yeniden İstanbul'da sağanak yağış görülecek.

39 İL İÇİN GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI

MGM tarafından İstanbul dahil 39 şehirde sağanak yağış beklendiği ifade edilirken, bu hafta sıcaklıkların 4-6 Ağustos tarihlerinde 2-3 derece artabileceği 7 Ağustos'ta ise yağışların etkisi ile sıcaklığın düşeceği vurgulandı.

MGM tarafından yapılan uyarıda İstanbul için Perşembe günü kuvvetli sağanak yağış uyarısı verildi. (AA) MGM tarafından yapılan uyarıda İstanbul için Perşembe günü kuvvetli sağanak yağış uyarısı verildi. (AA)

39 İLDE SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından 4-10 Ağustos haftasında İstanbul dahil 39 ilde gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu. Yurt genelinde Çarşamba gününe kadar sıcaklıkların 2-3 derece artabileceği, Çarşamba günü ve sonrasında ise sıcaklıklarda hissedilir düzeyde düşme gerçekleşeceği vurgulandı.

Türkiye genelinde bu hafta, İstanbul başta olmak üzere Marmara'nın kuzeyi, Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde yerel ve zaman zaman kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. İç Ege ve Akdeniz'in iç kesimleri de kısa süreli yağışlardan nasibini alacak.

39 ilde gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağı ifade edilirken 4 şehir için ise sarı kod uyarısı verildi. (AA) 39 ilde gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağı ifade edilirken 4 şehir için ise sarı kod uyarısı verildi. (AA)

4 İL İÇİN SARI KOD UYARISI

MGM tarafından yapılan 5 günlük hava tahmin raporunda 4 il için sarı kod uyarısı yapıldı. A Haber muhabiri Erşan Karaca yurt genelinde etkili olması beklenen sağanak yağış uyarısına ilişkin son bilgileri paylaşırken Çankırı, Bolu, Karabük ve Kastamonu illerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklentisi nedeniyle MGM'nin uyarıda bulunduğu belirtti.

Foto: AAFoto: AA

O TARİHE DİKKAT!

A Haber muhabiri Erşan Karaca: Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) İstanbul'da günler öncesinden gök gürültülü sağanak yağış geleceği konusunda uyarmıştı. Cuma günü megakentin belli noktalarında yağmur gerçekleşmişti. Önümüzdeki günlerde 39 il için hem de İstanbul içerisinde gök gürültülü sağanak yağış meydana gelecek. Mevsim normallerinin üzerinde sıcak hava etkisi devam ediyor. İstanbul için günler öncesinde yağış tahmini yapılmış ve Cuma günü belli noktalarda etkisini göstermişti. MGM tarafından İstanbul'un da bulunduğu bazı iller için yeni bir yağış tahmini uyarısında bulundu. Megakent için yapılan tahminlerde 7 Ağustos Perşembe günü gök gürültülü sağanak yağış etkisini gösterecek. MGM tarafından 4 il için de sarı kodlu alarma verildi. Yağış uyarısı yapılan iller sırasıyla İstanbul, Çankırı, Bolu, Karabük ve Kastamonu oldu.

Foto: AAFoto: AA

HAVA BİRKAÇ DERECE ISINABİLİR

Karaca, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan 5 günlük hava tahmin raporunda İstanbul, Çanakkale, Muğla, Denizli, Uşak, Kütahya, Kocaeli, Düzce Sakarya ve beraberinde toplamda 39 il için yağış uyarısı yapıldı. Uzmanlar tarafından ise yağışların İstanbul genelinde ve 39 ilde etkili olacağı belirtildi. Hava Çarşamba gününe kadar birkaç derece ısınabilir fakat Perşembe günü megakenti gök gürültülü yağış bekliyor." dedi.

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