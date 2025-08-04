Meteoroloji'den İstanbul dahil 39 il için gök gürültülü sağanak uyarısı! O tarihe dikkat: 4 şehir için sarı kodlu alarm verildi

Foto: AA

O TARİHE DİKKAT!

A Haber muhabiri Erşan Karaca: Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) İstanbul'da günler öncesinden gök gürültülü sağanak yağış geleceği konusunda uyarmıştı. Cuma günü megakentin belli noktalarında yağmur gerçekleşmişti. Önümüzdeki günlerde 39 il için hem de İstanbul içerisinde gök gürültülü sağanak yağış meydana gelecek. Mevsim normallerinin üzerinde sıcak hava etkisi devam ediyor. İstanbul için günler öncesinde yağış tahmini yapılmış ve Cuma günü belli noktalarda etkisini göstermişti. MGM tarafından İstanbul'un da bulunduğu bazı iller için yeni bir yağış tahmini uyarısında bulundu. Megakent için yapılan tahminlerde 7 Ağustos Perşembe günü gök gürültülü sağanak yağış etkisini gösterecek. MGM tarafından 4 il için de sarı kodlu alarma verildi. Yağış uyarısı yapılan iller sırasıyla İstanbul, Çankırı, Bolu, Karabük ve Kastamonu oldu.