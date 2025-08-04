Kayseri’de traktöre çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Kayseri’nin Tavlusun Mahallesi’nde meydana gelen trafik kazasında, traktöre arkadan çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Giriş Tarihi: 04.08.2025 01:48

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Kaza, saat 21.30 sıralarında Gaffar Okkan Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.Y. yönetimindeki 38 ANY 492 plakalı motosiklet, aynı yönde ilerleyen Y.K. idaresindeki 38 FN 332 plakalı traktöre arkadan çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde motosiklet sürücüsü H.Y.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. H.Y.'nin cenazesi, kaza yerindeki incelemenin ardından Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazanın ardından traktör sürücüsü Y.K. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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