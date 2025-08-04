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Adapazarı’nda bilinçsizce yakılan ateş 4 dükkana sıçradı

Adapazarı'nda bilinçsizce yakılan ateş 4 dükkana sıçradı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 04.08.2025 04:20
Güncelleme:04.08.2025 04:20
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bilinçsizce yakıldığı iddia edilen ateş, sıralı halde bulunan 7 dükkandan 4'üne sıçradı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle faciaya yol açmadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Polis ekipleri, ateşi yakan şahıs veya şahısları bulmak için çalışma başlattı.
Adapazarı’nda bilinçsizce yakılan ateş 4 dükkana sıçradı
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