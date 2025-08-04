04 Ağustos 2025, Pazartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
Adapazarı'nda bilinçsizce yakılan ateş 4 dükkana sıçradı
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bilinçsizce yakıldığı iddia edilen ateş, sıralı halde bulunan 7 dükkandan 4'üne sıçradı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle faciaya yol açmadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Polis ekipleri, ateşi yakan şahıs veya şahısları bulmak için çalışma başlattı.