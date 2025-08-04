Meteoroloji 12 il için uyarı: Sıcaklık 40 dereceyi aştı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 12 il için sıcaklık uyarısında bulundu. MGM'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre Doğu Anadolu bölgesinde bugün termometrelerin 40 derecenin üzerine çıkması nedeniyle vatandaşlar uyarıldı.

Giriş Tarihi: 04.08.2025 22:32

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Yurt genelinde hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle bugün termometreler 12 kentte 40 derecenin üzerine çıktı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesindeki verilere göre, ülke genelinde sıcaklıklar bu hafta da mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

MGM tarafından 12 ilde termometreler 40 derecenin üzerinde gösterdiği il ve ilçeler şöyle:

İL/İLÇE SICAKLIK(C°)

Şırnak, Cizre 45

Mardin, Dargeçit 43,9

Siirt, Kurtalan 43,9

Diyarbakır, Bismil 42,8

Batman, Hasankeyf 42,5

Eskişehir, Sarıcakaya 42,2

Elazığ, Keban 41,7

Şanlıurfa, Ceylanpınar 41,3

Gaziantep, Yavuzeli, 40,8

Malatya, Kale 40,8

Aydın, Karpuzlu 40,4

Erzincan, Kemaliye 40

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