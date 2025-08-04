Uçuş güvenliği için kararlı adım: THY uçakta sigara içen 245 kural ihlalcisini uçuşlardan men etti

Türk Hava Yolları (THY), son 5 ayda uçuş sırasında sigara ve tütün ürünleri tüketen 245 yolcunun, uçuşlardan men edildiğini açıkladı.

Giriş Tarihi: 04.08.2025 21:17

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THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, uçak içerisinde sigara içmenin hem sağlık hem de güvenlik açısından ciddi riskler taşıdığını vurgulayarak yolcuları uyardı. Ekşi paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Lütfen uçak içinde sigara içmeye teşebbüs etmeyelim. Son 5 ayda uçak içinde sigara içtiği tespit edilen 245 kişi, uçuşlardan men listesine alındı. Bu kişiler ayrıca idari para cezalarıyla da karşı karşıya kalabilir. Kendi sağlığınız ve diğer yolcuların güvenliği için lütfen kurallara uyalım."

Sivil Havacılık Kanunu gereği uçak içinde tütün ürünleri tüketmek, hem cezai işlem hem de uçuş yasağı gibi yaptırımlarla sonuçlanabiliyor. THY yetkilileri, tüm yolcuların kurallara uyması konusunda hassasiyet gösterilmesini istedi.

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