Bakırköy'de makas atan sürücüye 29 bin para cezası
Bakırköy'de makas atarak ilerleyen bir sürücü, trafikteki tehlikeli görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşması üzerine polis ekipleri harekete geçti. Şüphelinin araç plakası ve kimlik bilgisi tespit edilmesinin ardından sürücüye makas atmak, sürücü belgesi geri alındığı halde araç kullanmak, yakın takip ve saygısızca araç kullanmak maddelerinden 29 bin 930 lira para cezası uygulandı.
İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, D-100 kara yolu güney yol istikametinde bir sürücünün makas atarak ilerlediği anlara ait sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntüler üzerine çalışma başlatıldı.
Ekipler, aracıyla tehlikeli şerit değiştirerek trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü belirlenen M.U.G. (30) isimli sürücüyü yakaladı.
Sürücüye Karayolları Trafik Kanunu'nun "makas atmak", "sürücü belgesi geri alındığı halde araç kullanmak", "yakın takip" ve "saygısızca araç kullanmak" maddelerinden toplam 29 bin 930 lira para cezası verildi.
Sürücü hakkında, ayrıca "ulaşım araçlarını kişinin can ve mal güvenliğini tehlikeye sokacak şekilde kullanmak" suçundan adli işlem başlatıldı.