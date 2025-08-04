Kırıkkale’de 13 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Kırıkkale’de çeşitli suçlardan hakkında toplam 13 yıl 4 ay 3 gün hapis cezası bulunan bir hükümlü, polis ekiplerince yakalanarak cezaevine gönderildi.

Giriş Tarihi: 04.08.2025 01:31

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Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri tarafından Gürler Mahallesi Lokman Çelikkol Sokak üzerinde gerçekleştirilen denetimlerde H.T. isimli şahıs durdurularak kimlik kontrolü yapıldı. Yapılan sorgulamada şahsın, Yozgat Ağır Ceza İlamat Masası tarafından "parada sahtecilik" suçundan 10 yıl 3 ay 5 gün, Delice İlamat İnfaz Bürosu tarafından ise 5 ay hapis cezası ile arandığı tespit edildi.

Ayrıca H.T.'nin 2 bin 400 TL adli para cezası olduğu da belirlendi. Yakalanan şahıs, sağlık kontrollerinin ardından Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan hükümlü, cezaevine gönderildi.

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