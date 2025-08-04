Edirne'de yangın paniği! şantiyedeki alevler kum atarak söndürüldü

Edirne’nin Hadımağa Mevkii’nde yapımı süren TOKİ şantiyesinde, inşaat artıkları ve paletlerin bulunduğu alanda çıkan yangın işçiler ve itfaiyenin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Giriş Tarihi: 04.08.2025 01:26

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Hadımağa 3. Etap TOKİ konutlarının inşa edildiği bölgede, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede çevredeki inşaat artıkları ve ahşap paletleri sardı.

YANGIN TÜPLERİ YETERSİZ KALDI

Şantiyede görevli işçiler, alevlere ilk olarak yangın tüpleriyle müdahale etti. Ancak tüplerin kısa sürede tükenmesi üzerine işçiler bu kez küreklerle kum atarak alevleri kontrol altına almaya çalıştı.

İtfaiye müdahale etti, işçiler geri çekildi

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Yangın büyüyünce işçiler geri çekilmek zorunda kaldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, hızlı bir şekilde müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.

Can kaybı yok, inceleme başlatıldı. Yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, itfaiye ekipleri yangının çıkış nedenine ilişkin çalışma başlattı.

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