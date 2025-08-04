Başkent'te otobüs ve kamyonet çarpıştı: Yaralılar var
Ankara'nın Mevlana Bulvarı'nda otobüs ve kamyonet kazaya karıştı. Çarpışan 2 araçta 6 kişi yaralandı. Olay yerine 112 sağlık ekipleri sevk edilirken yaralılar Bilkent Şehir Hastanesi ile Gazi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Mevlana Bulvarı'nda sürücülerinin kimliği ve plakaları henüz belirlenemeyen otobüs ve kamyonet çarpıştı.
Kazada kamyonette bulunan S.Y., Y.Y., R.Y., K.K. ve kimliği belirlenemeyen 1 kişi ile otobüsteki G.A. yaralandı.
Yaralılar, Bilkent Şehir Hastanesi ile Gazi Hastanesi'ne kaldırıldı.