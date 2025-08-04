Başkent'te otobüs ve kamyonet çarpıştı: Yaralılar var

Ankara'nın Mevlana Bulvarı'nda otobüs ve kamyonet kazaya karıştı. Çarpışan 2 araçta 6 kişi yaralandı. Olay yerine 112 sağlık ekipleri sevk edilirken yaralılar Bilkent Şehir Hastanesi ile Gazi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Giriş Tarihi: 04.08.2025 01:32

Paylaş



ABONE OL

Mevlana Bulvarı'nda sürücülerinin kimliği ve plakaları henüz belirlenemeyen otobüs ve kamyonet çarpıştı.

Kazada kamyonette bulunan S.Y., Y.Y., R.Y., K.K. ve kimliği belirlenemeyen 1 kişi ile otobüsteki G.A. yaralandı.

Yaralılar, Bilkent Şehir Hastanesi ile Gazi Hastanesi'ne kaldırıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN