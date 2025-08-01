Elazığ'dan acı haber! Maden ocağında göçük altında kalan 1 işçi hayatını kaybetti

Elazığ’ın Alacakaya ilçesinde bir maden ocağında göçük meydana geldi. Göçük altında işçilerin kaldığı belirtilirken olay yerine AFAD, UMKE, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Göçüğün ardından A Haber'e açıklamalarda bulunan Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, "3 işçi kurtarılırken 1 işçimiz için çalışmalarımız devam etmektedir." dedi. Ekiplerin çalışması sonucu göçük altında kalan 45 yaşındaki 4 çocuk babası Hasan Coşkun'un cansız bedenine ulaşıldı.

Giriş Tarihi: 01.08.2025 10:46

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Elazığ'ın Alacakaya ilçesinde bir maden ocağında göçük meydana geldi. Göçük altında işçilerin kaldığı belirtilirken olay yerine AFAD, UMKE, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

1 İŞÇİ GÖÇÜK ALTINDA

Göçüğün ardından A Haber ekranlarından önemli açıklamalarda bulunan Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, "3 işçi kurtarılırken 1 işçimiz için çalışmalarımız devam etmektedir." dedi.

1 İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

Ekiplerin çalışması sonucu göçük altında kalan 45 yaşındaki 4 çocuk babası Hasan Coşkun'un cansız bedenine ulaşıldı.

Hatipoğlu, ekiplerin, göçük altında kalan işçinin cansız bedenine ulaştığını vurgulayarak, "Yaklaşık 7 saat süren bir çalışma sonucu çıkarıldı. Çünkü içerideki malzeme oldukça yumuşak. Bu anlamda tecrübeli tahlisiye ekiplerimiz olağanüstü bir gayret sarf ederek, çalışmayı gerçekleştirdiler. Ailesine ve tüm Elazığ'a başsağlığı diliyoruz." açıklamasında bulundu.

OLAYLA İLGİLİ ADLİ VE İDARİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Öte yandan Elazığ Valiliğinden yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada, "1 işçi göçük altında kalmıştır. Olayın hemen ardından AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edilmiştir. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılırken, göçük altında kalan işçiye ulaşılması için yürütülen arama ve kurtarma çalışmaları yoğun şekilde devam etmektedir." ifadesine yer verildi.

İŞÇİ İLE TEMAS KURULDU

Göçükte toprağın altında kalan işçi için çalışmalar sürerken yürekleri ferahlatan güzel haber geldi. Mahsur kalan işçi ile temas kuruldu.

"80 KİŞİLİK EKİPLE MÜDAHALE EDİLİYOR"

Vali Numan Hatipoğlu, olay yerine gelerek gelerek çalışmalar hakkında bilgiler aldı. A Haber muhabiri Sinan Yılmaz'a değerlendirmelerde bulunan Vali Hatipoğlu, "Palu ilçemizin Kayaönü köyünde bulunan krom madeninde sabah 09.30 sularında gerçekleşen kazada göçük altında şu an itibarıyla 1 işçimiz bulunmakta. Göçüğün ilk anında 3 işçimiz kendi imkanlarıyla kurtuldular. Olay yerine hemen AFAD, UMKE ekipleri sevk edildi. Yine ayrıca ilimizdeki tahlisiye ekipleri olay yerine geldi. Tahlisiye ekipleri biliyorsunuz maden göçüklerinde çok önemli görevler görürler. Hem tahkimat yaparak hem de güvenli bir şekilde ilerleyerek göçük altındaki işçimizi kurtarmak için çalışıyorlar. O anlamda da tahlisiye ekiplerimiz 23 kişi içeride. AFAD'a, UMKE'ye ve diğer ekiplerimize bağlı 80 kişi de olaya müdahale ediyorlar. İnşallah dileğimiz vatandaşımızın canlı olarak kurtarılması. Tüm duamız ve umudumuz bu doğrultuda. Ben tekrar ilimize, ilçemize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

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