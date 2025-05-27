Freni boşalan beton mikseri dehşet saçtı! Sekiz aracı biçti

Erzurum'da freni boşalan bir kamyon mikseri kontrolden çıkarak 8 aracı biçti. Mikser daha sonra devrilirken, bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. A Haber muhabiri Yüksel Akalan olay yerine giderek görgü tanıklarıyla yaşananları konuştu.

Giriş Tarihi: 27.05.2025 10:17

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Erzurum'un Yakutiye ilçesinde park halinde bulunan 8 araca çarpan beton mikserinin sürücüsü ağır yaralandı.



Abdurrahman Şerif Beygu Caddesi'nde sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 25 RA 980 plakalı beton mikseri, park halindeki 8 araca çarptıktan sonra yoldan çıkarak inşaat alanına devrildi. ERZURUM'DA FECİ KAZA

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.



Kazada ağır yaralanan mikser sürücüsü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.



Araçların kullanılamaz hale geldiği kaza nedeniyle cadde bir süre trafiğe kapatıldı.

Erzurum'daki kazada olay yerinden görüntüler (İHA)



Kazayı gören vatandaşlardan Lokman Toptaş, mikserin park halindeki araçlara çarptıktan sonra inşaat alanına düştüğünü belirterek, "Mikser şoförü yaralıydı, ambulans çağırdık." dedi.



İnşaatta demirci olarak çalışan Behlül Kocaağa ise kazada park halindeki aracının kullanılamaz hale geldiğini vurgulayarak, "Bir ses duyduk, aşağı baktığımızda, mikser arabaların üzerinden durmadan son sürat gidiyordu. En son inşaatın içine girdi durdu. Kıyamet koptu sandık, bütün arabaları ezdi geçti." diye konuştu. A HABER FACİANIN YAŞANDIĞI NOKTADAN YAYINDA A HABER OLAY YERİNDE

A Haber muhabiri Yüksel Akalan olay yerinden detayları aktardı. Görgü tanıkları A Haber'e konuştu.

-İleriden nasıl olduysa bilmiyoruz biçti geldi. Tam olarak göremedik. Yandaki inşaatta çalışıyoruz. Devrilme sesini duyduk geldik. Arabalar pert haldeydi.

A Haber muhabiri Yüksel Akalan, olay yerinde yaşananları aktardı. -Şu köşede çalışıyordum. Sese baktım bir an şu boşluktan o sahneyi gördüm. Vura vura geldi yuvarlandı. A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN