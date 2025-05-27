Erzurum Yakutiye’de beton mikseri araçları biçti! A Haber facianın yaşandığı noktadan yayında

Erzurum'da freni boşalan bir kamyon mikseri kontrolden çıkarak onlarca aracı biçti. Mikser daha sonra devrilirken, bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. A Haber muhabiri Yüksel Akalan olay yerinden detayları aktardı. Görgü tanıkları A Haber’e konuştu.

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