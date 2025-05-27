Kağıthane'de sokak ortasında kanlı pusu! Saldırgan suç makinesi çıktı

Giriş Tarihi: 27.05.2025 09:56

Kağıthane'de otomobiliyle ilerleyen İsmet Göksal'a,(28) geçtiği sokakta pusu kuran 2 saldırgan tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Çok sayıda merminin ateşlendiği olayda vücudunun birçok yerinden vurulan Göksal, olay yerinde hayatını kaybetti. Saldırının ardından kaçan 2 şüpheli, motorize yunus polisi tarafından kısa sürede yakalandı. Şüphelilerin poliste 30 suç kaydı olduğu bilgisine ulaşıldı. Olay anının güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı.

Olay, dün saat 19.30 sıralarında Sultan Selim Mahallesi'nde meydana geldi. Kendisine ait 34 VAS 08 plakalı aracıyla ilerleyen İsmet Göksal'a, sokakta bekleyen 2 kişi tarafından silahla ateş açıldı. Kurşunların hedefi olan Göksal, aracın direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında park halinde olan araca çarptı. Kaza yapan aracın yanına giden 2 saldırgan, ellerindeki silahlarla araca kurşun yağdırdıktan sonra olay yerinden yaya olarak kaçtı.