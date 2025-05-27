En zehirli yılan türlerinden! Su pompası yanında görüldü

"İNTERNETTE BAKTIM"

Mahalledeki bir bahçe yanında çıtırtılardan şüphelenip baktığında yılanla denk geldiğini anlatan yöre sakini Ali Özcanlı, "İnternette baktım mahallede bazı tanıdıklara sordum ve en zehirli engerek yılanı olduğunu öğrendim. Muhtemelen su içmek için indiğini düşünüyorum." dedi.