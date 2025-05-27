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En zehirli yılan türlerinden! Su pompası yanında görüldü

Adana'da havaların ısınmasıyla birlikte canlanan doğada yılanlar da ortaya çıkmaya başladı. Kozan ilçesinde Türkiye'nin en zehirli yılan türlerinden engerek görüldü.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş Tarihi: 27.05.2025 10:20 Güncelleme Tarihi: 27.05.2025 10:21
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En zehirli yılan türlerinden! Su pompası yanında görüldü

Sıcaklığın bunaltıcı seviyede hissedildiği Adana'da yazla birlikte yılanlar da ortaya çıkmaya başladı.

Kozan ilçesine bağlı Akçalıuşağı Mahallesi'nde Türkiye'nin en zehirli yılan türlerinden olan engerek yılanı görüldü.

Su pompası çevresinde görülen yılanı mahalle sakini cep telefonu kamerası ile de görüntüledi.

ZEHİRLİ YILAN TÜRÜ ENGEREK GÖRÜNTÜLENDİ

"İNTERNETTE BAKTIM"

Mahalledeki bir bahçe yanında çıtırtılardan şüphelenip baktığında yılanla denk geldiğini anlatan yöre sakini Ali Özcanlı, "İnternette baktım mahallede bazı tanıdıklara sordum ve en zehirli engerek yılanı olduğunu öğrendim. Muhtemelen su içmek için indiğini düşünüyorum." dedi.

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