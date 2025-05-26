Kocaeli'nde iş yerinde kilitli kalan adam camdan atladı

Kocaeli'nin Derince ilçesinde alkollü olduğu iddia edilen kişi, iş yerinde kilitli kaldı. Şahıs mahsur kalmasının ardından 2. kattan atlayarak zemine düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken yaralı hastaneye kaldırıldı.

Giriş Tarihi: 26.05.2025 03:46

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Olay, saat 22.30 sıralarında Yenikent Mahallesi, Üçbahriye Sokak'taki 2 katlı iş merkezinin 2'nci katında meydana geldi. İddiaya göre, alkol alan Ayhan Ö., katta kilitli kaldı. İş merkezinden çıkamayan Ayhan Ö., 2'nci katın penceresinden inmek istediği sırada dengesini kaybederek yaklaşık 3 metreden beton zemine düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Ayhan Ö., Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

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