Mersin'de balık tutan adam kayalıklardan düştü: Yaşamını yitirdi
Mersin'in Erdemli ilçesinde deniz kıyısında balık tutan Ömer Arık (61), dengesini kaybetmesinin ardından kayalıklardan düştü. Yaşanan olayda yaşlı adam kafasını çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Mersin'in Erdemli ilçesinde balık tutarken kayalıklardan düşen kişi hayatını kaybetti.
Ayaş Mahallesi'nde deniz kıyısındaki kayalıklarda balık tutan Ömer Arık (61) dengesini kaybederek düştü.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kafasını kayaya çarpan Arık, ekiplerin müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.
Arık'ın cenazesi Erdemli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.