Bursa'da korkunç olay: Metroda bekleyen 3 arkadaş bıçaklı saldırıya uğradı

Bursa'da gece saatleri 3 arkadaş metro durağında bekledikleri sırada yanlarına gelen 1 kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Olayda saldırgan hızla kaçarken ihbar üzerine 112 ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Giriş Tarihi: 26.05.2025 03:51

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Olay, gece saatlerinde Yıldırım ilçesi Değirmenönü Mahallesi, Cumalızık Metro istasyonunda meydana geldi. İstasyonda bekleyen Samet Ç., Hamza A. ve Cahit A.'nin yanına, tanımadıkları bir kişi geldi. Yanlarına gelen şüpheli ile 3 arkadaş arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma kavgaya dönüşürken, şüpheli elindeki bıçakla 3 arkadaşı da bıçaklayıp, kaçtı.

Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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