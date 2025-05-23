Kırıkkale’de hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı

Kırıkkale'de jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonlarda, farklı suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalanarak cezaevine gönderildi.

Giriş Tarihi: 23.05.2025 03:16

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Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonlarda, uyuşturucu ticareti ve karşılıksız çek işlemi suçlarından aranan iki hükümlü yakalandı. Hükümlüler, işlemlerinin ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelinde aranan şahıslara yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında önemli bir başarıya daha imza attı. Yahşihan ilçesinde düzenlenen operasyonda, "uyuşturucu madde ticareti" suçundan hakkında 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan U.E.G. (27) isimli hükümlü yakalandı.

Aynı gün içinde, Bağlarbaşı Mahallesi'nde gerçekleştirilen bir başka operasyonda ise "çekle ilgili karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet verme" suçundan aranan ve hakkında 3 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Y. (28) gözaltına alındı.

Her iki hükümlü de jandarma ekipleri tarafından yapılan işlemlerin ardından Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

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