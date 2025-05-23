Dolandırıcılık suçlarından aranan şüpheli yakalandı

Kırıkkale’de, hakkında dolandırıcılık ve suç örgütü kurmak suçlarından yakalama kararı bulunan M.K. isimli şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Giriş Tarihi: 23.05.2025 03:12

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Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar sonucu, hakkında dolandırıcılık ve suç örgütü kurma suçlarından yakalama kararı bulunan M.K. isimli şüpheli yakalandı. Keskin ilçesinde gözaltına alınan zanlı, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü, aranan şahısların tespiti ve yakalanması amacıyla kent genelinde yürütülen çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "bilişim sistemleri ile banka veya kredi kurumlarını araç olarak kullanmak suretiyle dolandırıcılık" suçlarından arama kaydı bulunan M.K. isimli şüpheli, Keskin İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Gözaltına alınarak emniyetteki işlemleri tamamlanan M.K., adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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