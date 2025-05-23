FETÖ mensubu ihraç komiser Kırıkkale’de teslim oldu

FETÖ üyeliğinden hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve görevinden ihraç edilen eski komiser yardımcısı, Kırıkkale'de emniyete giderek kendi isteğiyle teslim oldu.

Giriş Tarihi: 23.05.2025 03:20

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Kırıkkale'de, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve görevinden ihraç edilen eski komiser yardımcısı Ö.A., Keskin İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gelerek teslim oldu. Ö.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, Kırıkkale'de uzun süredir aranan ve "Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ/PDY) üye olmak" suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski komiser yardımcısı Ö.A., teslim olmak üzere Keskin İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne başvurdu.

Görevinden ihraç edildiği öğrenilen Ö.A.'nın teslim olmasının ardından güvenlik güçlerince gerekli işlemleri başlatıldı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Ö.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yetkililer, FETÖ ile mücadelede kararlılığın sürdüğünü ve bu tür suçlardan aranan kişilere yönelik çalışmaların devam ettiğini belirtti.

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