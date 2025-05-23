Kırıkkale’de dinlenme tesisinin çatısı alev alev yandı

Kırıkkale-Konya karayolunda bulunan bir dinlenme tesisinin çatısında çıkan yangın, ekiplerin 2 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı. Olayda can kaybı yaşanmazken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Giriş Tarihi: 23.05.2025 04:24

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Kırıkkale'de bir dinlenme tesisinin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu kontrol altına alındı. Çevre ilçelerden de destek ekiplerin katıldığı müdahalede can kaybı yaşanmazken, çatıda büyük hasar meydana geldi.

Yangın, Kırıkkale-Konya karayolu üzerindeki Hacılar Beldesi'nde bulunan tek katlı bir dinlenme tesisinde meydana geldi. İşletme sahibi İ.Y.'ye ait olduğu öğrenilen tesisin çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm çatıya yayıldı.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine Kırıkkale Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekiplerinin yanı sıra çevre ilçelerden de çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi. Jandarma ve AFAD ekipleri de güvenlik ve olası risklere karşı bölgede tedbir aldı.

Yaklaşık 2 saat süren yoğun çalışmanın ardından yangın tamamen kontrol altına alındı. Vatandaşlar da söndürme çalışmalarına destek verirken, ekipler bölgede bir süre daha soğutma çalışması yaptı. Olayda herhangi bir can kaybı yaşanmazken, yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

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