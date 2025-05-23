Siirt’te yöresel lezzetler yarıştı

Siirt'te bu yıl 4’üncüsü düzenlenen Yöresel Yemek Yarışması’nda 57 ev hanımı, kentin geleneksel tatlarını sergiledi. Ekşili dolmasıyla yarışan Leyla Kızılay Kurtoğlu, yemek kategorisinde birinciliğe layık görüldü.

Giriş Tarihi: 23.05.2025 04:26

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Siirt'in zengin mutfak kültürünü yaşatmak ve tanıtmak amacıyla bu yıl dördüncüsü düzenlenen Yöresel Yemek Yarışması renkli görüntülere sahne oldu. Kadınların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, geleneksel lezzetler jüri karşısında kıyasıya yarıştı.

Siirt Tarım ve Ağaç Müzesi ev sahipliğinde düzenlenen yarışmada, 57 ev hanımı yöresel yemek ve tatlılarıyla hünerlerini sergiledi. Katılımcılar; perde pilav, ekşili dolma, gebole ve varak keak tatlısı gibi Siirt'e özgü tariflerle jüri üyelerinin beğenisini kazanmaya çalıştı.

Yarışmanın sonunda yemek kategorisinde birinciliği, ekşili dolmasıyla Leyla Kızılay Kurtoğlu kazandı. Kurtoğlu, yemeğini kuru biber, patlıcan, asma yaprağı ve sumak suyuyla hazırladığını belirterek, "Birinci olduğum için çok mutluyum. Kazanan kazanamayan herkesin emeğine sağlık" dedi.

Yarışma, hem katılımcılar hem de izleyiciler için unutulmaz bir gün olurken, Siirt'in yöresel mutfağının tanıtımına katkı sağlamış oldu. Etkinlik sonunda tüm katılımcılara teşekkür belgeleri takdim edildi.

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