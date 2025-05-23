Yüksekova’da ot toplarken bayılan genç için ekipler seferber oldu

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yaylada ot toplarken fenalaşan genç için jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri zor arazi şartlarına rağmen harekete geçti. At sırtında taşınarak kurtarılan genç hastaneye kaldırıldı.

Giriş Tarihi: 23.05.2025 04:22

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Yüksekova'da yaylada ot toplarken rahatsızlanarak bayılan bir genç için ekipler seferber oldu. Zorlu arazi koşullarına rağmen bölgeye ulaşan ekipler, ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra hastayı at sırtında taşıyarak kurtardı.

Olay, Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Büyükçiftlik beldesindeki Meydanbelek Yaylası'nda meydana geldi. Akocak köyünde yaşayan 30 yaşındaki İlyas Altuntaş, yaylada ot topladığı esnada aniden fenalaşarak bayıldı. Yanındaki arkadaşının ihbarı üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.

Ekipler, sarp ve ulaşılması güç arazide zorlu bir yolculuğun ardından Altuntaş'a ulaştı. Bilinci açık ancak bitkin halde bulunan genç, ilk müdahalenin ardından at sırtında daha ulaşılabilir bir noktaya taşındı. Burada AFAD ve UMKE ekiplerinin yaptığı ikinci müdahale sonrası ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yapılan kontrollerde Altuntaş'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Yetkililer, vatandaşlara yayla ve dağlık alanlarda yapılan faaliyetlerde dikkatli olunması çağrısında bulundu.

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