Araçta baygın bulunan 2 şahıs ekipleri alarma geçirdi

Adıyaman’da devriye görevi yapan bekçiler, otomobil içinde baygın halde buldukları iki kişiyi fark edince ekipleri harekete geçirdi. Aşırı alkollü oldukları anlaşılan şahıslar, tedaviyi reddetti.

Giriş Tarihi: 23.05.2025 03:47

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Adıyaman merkezde devriye görevi yapan mahalle ve çarşı bekçileri, bir otomobil içerisinde baygın halde bulunan iki şahsı fark etti. Olay yerine çağrılan polis ve sağlık ekipleri, şahısların aşırı derecede alkollü olduğunu belirledi. İlk müdahalesi yapılan şahıslar hastaneye gitmeyi kabul etmedi.

Olay, Adıyaman merkez 819 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede devriye görevi yapan mahalle ve çarşı bekçileri, yol kenarında park halindeki bir otomobilin içinde hareketsiz yatan iki kişiyi fark etti. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, araçta bulunan şahısların aşırı alkollü olduklarını tespit etti. Sağlık ekipleri, baygın haldeki şahıslara ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi. Ancak şahıslar, tedavi için hastaneye gitmeyi reddetti.

Ekipler, şahısların sağlık durumunun stabil olduğunu belirledikten sonra yakınlarına haber verdi. Olay yerine çağrılan yakınları, şahısları araçla bölgeden uzaklaştırdı. Polis ekipleri, olayla ilgili herhangi bir suç unsurunun bulunup bulunmadığını belirlemek üzere tutanak tuttu.

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