Aksaray’da 17 yaşındaki sürücü polise dil dökse de cezadan kurtulamadı

Aksaray’da trafik denetiminde farı yanmayan motosikleti trafikten men edilen 17 yaşındaki sürücü, cezadan kurtulmak için polise dil döktü. Ceza kaçınılmaz olunca motosikletini kendi elleriyle çekiciye yükleyen genç, basın mensuplarına da el sallayarak açıklamalarda bulundu.

Giriş Tarihi: 23.05.2025 03:07

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Aksaray'da farı yanmadığı için trafikten men edilen motosiklet sürücüsü, ceza yememek için polis ekiplerine uzun süre dil döktü. Ancak 993 TL cezadan kurtulamayan genç sürücü, motosikletini çekiciye kendi elleriyle yükledi. Kameralara el sallayıp konuşan genç, motosikletin üçüncü kez bağlandığını söyledi.

Olay, Aksaray'ın Büyük Bölcek Mahallesi Ebulfeyz Elçibey Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, cadde üzerinde motosiklet sürücülerine yönelik uygulama yaptı. Bu sırada tiyatro kavşağı yönünde ilerleyen ve farı yanmayan 68 AFN 107 plakalı motosiklet durduruldu.

Sürücü koltuğunda 17 yaşındaki G.S.G. bulunan motosikletin evraklarında herhangi bir eksiklik bulunmazken, daha önce de aynı sebeple uyarılmasına rağmen farı yanmadan trafiğe çıkması nedeniyle 993 TL para cezası kesildi. Ceza almamak için polis memurlarına uzun süre dil döken genç sürücü, "Daha bugün 3 bin 200 lira ceza yedim" diyerek durumu protesto etti ancak sonuç değişmedi.

Motosikleti trafikten men edilen genç sürücü, aracı kendi elleriyle çekiciye yükledi. Kameralara el sallayan G.S.G., "Motor bağlanmasa iyiydi, üzüldük. 3. bağlanması bu. O da alıştı zaten otoparklarda yatmaya. Sattım motoru, inşallah bir yolunu bulacağız. Devletimiz sağ olsun" sözleriyle yaşananları tiye aldı.

Polis ekipleri tarafından cezai işlem uygulanırken, motosiklet çekiciyle otoparka götürüldü. Olayla ilgili yasal işlem başlatıldı.

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