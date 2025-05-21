Minguzzi cinayetideki bıçak "suç sayılmadı" iddiası! Bakan Tunç konuya son noktayı koydu

Belli uzunluk ve şekildeki bıçakların suç teşkil etmesi hususu tamamen teknik bir konu olduğunu ve 6136 sayılı Kanunda açıkça belirtildiğini dile getiren Bakanlık, "Ülke içinde kama, hançer, saldırma, şişli baston, sustalı çakı, pala,kılıç, kasatura, süngü, sivri uçlu ve oluklu bıçaklar, topuz, topuzlu kamçı, boğma teli veya zinciri, muşta ile salt saldırı ve savunmada kullanılmak üzere özel nitelikteki benzeri aletlerin yapımı yasaktır. Eğer kişi bu maddede sayılan silahları bulundurursa otomatik olarak 6136'ya aykırı hareket etmiş olur" dedi.

EKMEK BIÇAĞI İLE BİRİNİ ÖLDÜRMEZSENİZ EKMEK BIÇAĞI SİLAH SAYILMAZ

Sabah'ın haberine göre; Evde kullanılan ekmek bıçağının 6136 kapsamında suç olmadığını ifade eden Bakanlık, "Eğer ekmek bıçağı ile birini öldürür veya yaralarsanız buradaki silah suç aleti olarak kabul edilir" dedi.

BAŞSAVCILIKTAN MİNGUZZİ CİNAYETİNDE KULLANILAN BIÇAKLA İLGİLİ TAKİPSİZLİK KARARINA İLİŞKİN AÇIKLAMA:

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Kadıköy'de 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin tutuklu yargılanan çocuk sanık B.B'nin cinayette kullandığı bıçakla ilgili yürütülen soruşturmada verilen takipsizlik kararının, devam eden cinayet davasında bıçağı suç eşyası olmaktan çıkarmadığını bildirdi.



Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Minguzzi cinayetinin ardından 18 yaşından küçük B.B'den ele geçirilen suç aletine ilişkin "bıçak veya diğer aletleri izinsiz olarak satma, satın alma, taşıma veya bulundurma" suçundan ayrı bir soruşturma yürütüldüğü hatırlatıldı.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'nün B.B'den ele geçirilen bıçağa ilişkin yaptığı inceleme sonucunda 7 Mayıs tarihli uzmanlık raporu düzenlediği belirtilen açıklamada, "Tetkik için gönderilen ve inceleme konusu bulgular bölümünde nitelikleri belirtilen bıçağın taşımakta olduğu nitelikleri bakımından 6136 Sayılı yasanın (Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun) 4. maddesinde belirtilen yasak niteliği haiz bıçaklardan olmadığı bildirilmiştir." denildi.



Açıklamada, B.B. hakkında Minguzzi'ye yönelik eylemi nedeniyle "kasten öldürme" suçundan büyük bir titizlikle soruşturma yürütüldüğü ve iddianame hazırlandığı vurgulanarak, açılan davanın Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesine gönderildiği, yargılamasının halen devam ettiği kaydedildi.



Basına yansıyan takipsizlik kararına konu olayda ise 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun ile Türk Ceza Kanunu arasında teknik bir ayrım yapıldığına dikkat çekilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"6136 Sayılı yasa yalnızca belli şekil, boyut ve türdeki silahları kapsamakta ancak Türk Ceza Kanunu suç aleti olarak kullanılan her şeyi silahtan saymaktadır. Bu itibarla haberlere konu olan Cumhuriyet Başsavcılığımızın sadece suç aletinin niteliğine ilişkin ayrı dosyadan yürütülen soruşturmasında kriminal raporuna istinaden nitelik yönünden değerlendirme yapılarak takipsizlik kararı verilmiştir. Ancak verilen bu karar, İstanbul Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesinde devam etmekte olan davada B.B'nin olayda kullandığı bıçağı suç eşyası olmaktan çıkarmamaktadır."



Açıklamada, konuyla ilgili yapılan haber ve sosyal medya paylaşımlarının kamuoyunu yanıltmaya ve yönlendirmeye yönelik gerçek dışı paylaşımlar olduğu bildirildi.