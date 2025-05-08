Mattia Ahmet Minguzzi cinayetinden yeni görüntü! Bıçaklı saldırı öncesi kavga...
Kadıköy'de 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin öldürülmesine ilişkin yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, saldırıdan dakikalar önce Minguzzi'nin şüphelilerle tartıştığı ve çevredekilerin araya girerek kavgayı ayırdığı anlar yer alıyor.
Kadıköy'de alışveriş yapmak için gittiği bitpazarında bıçaklı saldırıya uğrayan İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar'ın oğlu Mattia Ahmet Minguzzi'nin(15) öldürülmesine ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.
O ANLAR KAMERADA
Bugün 2'nci duruşması görülen davada yargılanan 18 yaşından küçük şüphelilerin, saldırıdan önce Minguzzi ve arkadaşlarıyla kavga ettikleri anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
SÖZLÜ TARTIŞMA KAVGAYA DÖNDÜ
Görüntülerde, arkadaşlarıyla birlikte pazardaki tezgahları gezen Minguzzi'nin, şüpheli B.B. ile karşılaştığı kısa süren sözlü tartışmanın ardından kavga etmeye başladığı görülüyor. Ayrıca görüntülerde, çevredekilerin kavgayı ayırdığı ve tarafların farklı istikamette gittikleri yer alıyor.