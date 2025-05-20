Minguzzi davasında flaş karar! Katilin kullandığı bıçak için ceza yolu kapandı! Aile itiraz edecek

Kadıköy'de 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin davada, tutuklu yargılanan çocuk sanık B.B. hakkında cinayette kullanılan bıçakla ilgili yürütülen soruşturmada takipsizlik kararı verildi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, B.B. hakkında “izinsiz bıçak bulundurma” suçundan soruşturma başlatıldığını ancak İstanbul Kriminal Polis Laboratuvarı'nın incelemesinde bıçağın, yasal olarak yasaklı sayılabilecek nitelikte olmadığı sonucuna varıldığını bildirdi. Öte yandan bu karar, Minguzzi ailesinin tepkisine yol açtı. Ailenin karara itiraz etmeye hazırlandığı belirtildi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 20.05.2025 17:07

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Kadıköy'de 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin tutuklu yargılanan çocuk sanık B.B'nin cinayette kullandığı bıçakla ilgili açılan soruşturmada takipsizlik kararı verildi.

KRİMİNAL İNCELEME YAPILDI

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen kararda, B.B. hakkında "bıçak veya diğer aletleri izinsiz olarak satın alma, taşıma veya bulundurma" suçundan soruşturma açıldığı, bıçakla ilgili kriminal inceleme yapıldığı aktarıldı.

Mattia Ahmet Minguzzi'nin katili (İHA)

YASAK BIÇAKLAR ARASINDA SAYILMADI

İstanbul Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'nce hazırlanan raporda, bıçağın 10.3 santimetre uzunluğunda, tek ağızlı, sivri uçlu, oluksuz, sırtı küt ve yeşil plastik kabzalı olduğu belirtildi.

Bıçağın sahip olduğu özellikleri bakımından Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'da belirtilen yasak niteliğini taşıyan bıçaklardan olmadığı kaydedildi.

Kararda, gelen rapora göre suçun yasal unsurları oluşmadığı vurgulanarak, kovuşturmaya yer olmadığı bildirildi.

AİLE HER TÜRLÜ HUKUKİ YOLA BAŞVURACAK

Öte yandan alınan karar Minguzzi ailesinin tepkisini çekerken ailenin karara itiraz edeceği öğrenildi.

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