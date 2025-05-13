Minguzzi ailesini tehdit edenler için istenen ceza belli oldu: 7 yıla kadar hapis talebi

İstanbul Kadıköy'de öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesini tehdit eden beş sanığa istenen ceza belli oldu. Savcılık, şüpheliler hakkında tehdit ve suçluyu övmekten 7 yıla kadar hapis cezası istedi.

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