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Minguzzi ailesini tehdit edenler için istenen ceza belli oldu: 7 yıla kadar hapis talebi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.05.2025 12:59 Güncelleme: 13.05.2025 13:07
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Minguzzi ailesini tehdit edenler için istenen ceza belli oldu: 7 yıla kadar hapis talebi

İstanbul Kadıköy'de öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesini tehdit eden beş sanığa istenen ceza belli oldu. Savcılık, şüpheliler hakkında tehdit ve suçluyu övmekten 7 yıla kadar hapis cezası istedi.

İstanbul Kadıköy'de öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesini tehdit eden beş sanığa istenen ceza belli oldu. Savcılık, şüpheliler hakkında tehdit ve suçluyu övmekten 7 yıla kadar hapis cezası istedi.

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Minguzzi ailesini tehdit edenler için istenen ceza belli oldu: 7 yıla kadar hapis talebi Minguzzi ailesini tehdit edenler için istenen ceza belli oldu: 7 yıla kadar hapis talebi Minguzzi ailesini tehdit edenler için istenen ceza belli oldu: 7 yıla kadar hapis talebi
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