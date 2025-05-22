Düzce OSB'de yangın paniği! Maddi hasar oluştu
Düzce 1. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikadaki yangın ekipleri alarma geçirdi. Araç yedek parça üretimi yapan fabrikada yangın ekiplerin kısa sürede müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangın sonucu fabrikada maddi hasar oluştu.
Düzce 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde araç yedek parça üretimi yapan fabrikada yangın çıktı. Ekiplerin kısa sürede müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.
ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ
Olay, Beyköy beldesine bağlı 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre fabrikanın arka kısmında bulunan makinelerde belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.
YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ AMA HASAR OLUŞTU
Dumanların kısa süre içerisinde fabrikaya sarması sonrasında bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa süre içerisinde bölgeye ulaşan ekipler fabrikanın arka kısmındaki makinelerde söndürme çalışmasına başladı.
Yaklaşık 10 dakikalık söndürme çalışması sonrasında yangın kontrol altına alınırken, fabrikada maddi hasar oluştu.