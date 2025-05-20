Başörtülü öğrenciye "Karabaş" diye hakaret eden öğretmen açığa alındı
Hatay'da eğitim gördüğü okuldaki Fen Bilgisi öğretmeni tarafından başörtülü olduğu gerekçesiyle "karabaş" denilerek hakarete uğrayan H.K. ve ailesi şikayetçi olmuştu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında öğretmen açığa alındı.
Hatay'da tesettürlü olduğu gerekçesiyle öğretmeni tarafından "Karabaş" şeklinde hakarete uğrayan 11 yaşındaki H.K. ve ailesi konuyla ilgili olarak CİMER'e başvuruda bulunmuş ve öğretmenden şikayetçi olmuştu. Şikayet sonrası Hatay Valiliği olayla ilgili harekete geçerek idari soruşturma başlatmıştı. Soruşturma kapsamında o öğretmenin açığa alındığı açıklandı.
O ÖĞRENCİ YAŞANANLARI ANLATTI
Öğretmeni tarafından derste arkadaşları önünde hakarete uğradığını belirten 11 yaşındaki H.K., "Fen dersindeydik, kalem almak için arkamı dönmüştüm. Öğretmenim de başörtümü kastederek 'karabaş dön önüne' dedi. Ardından hemen teneffüs zili çaldı. Ağlamaya başladığımı görünce öğretmenim beni yanına çağırdı ve özür diledi. Ama özrünü kabul etmediğimi söylemiştim." dedi.
AİLE ŞİKAYETÇİ OLDU
Kızına 'Karabaş' diye hitap eden öğretmenin artık kızının dersine girmesini istemediğini söyleyen baba Harun K, "9 Mayıs günü kızım okul servisinden indi ve ağlayarak yanıma geldi. Fen bilgisi öğretmeninin kendisine tüm sınıfın duyacağı şekilde 'karabaş önüne dön önüne' dediğini söyledi. Ben de bunun üzerine o öğretmenini aradım. Öğretmenine durumu sordum. Bana dedi ki ben kızınızdan özür diledim. 'Sizden de özür diliyorum ama dedi özrümü de kabul etmiyorsanız nereye istiyorsanız şikayet edebilirsiniz' dedi. Ben de önce okul idaresiyle görüştüm. Onlara şikayetimi bildirdim sonra İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne şikayette bulundum. O okul idaresiyle veya okulun diğer öğretmen kadrosuyla zaten bir sıkıntımız yok. Çünkü okul şampiyonların okulu diyerek geçiyor. Her senede en az 1-2 Türkiye 1'incisi çıkaran bir okul. Allah'ın izniyle bu süreçten de alnımızdan akıyla çıkacağız. Yani sürecin takipçisiniz inşallah" ifadelerini kullandı.
SORUŞTURMA SONRASI AÇIĞA ALINDI
Başörtülü öğrenciye, derste hakaret iddiası ile ilgili Hatay Valiliği idari soruşturma başlattı. Öğretmen açığa alındı.