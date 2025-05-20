Başörtülü öğrenciye "Karabaş" diye hakaret eden öğretmen açığa alındı

Giriş Tarihi: 20.05.2025 17:18

Hatay'da tesettürlü olduğu gerekçesiyle öğretmeni tarafından "Karabaş" şeklinde hakarete uğrayan 11 yaşındaki H.K. ve ailesi konuyla ilgili olarak CİMER'e başvuruda bulunmuş ve öğretmenden şikayetçi olmuştu. Şikayet sonrası Hatay Valiliği olayla ilgili harekete geçerek idari soruşturma başlatmıştı. Soruşturma kapsamında o öğretmenin açığa alındığı açıklandı.

11 yaşındaki H.K., sınıfta yaşadıklarını anlattı. (İHA)

O ÖĞRENCİ YAŞANANLARI ANLATTI

Öğretmeni tarafından derste arkadaşları önünde hakarete uğradığını belirten 11 yaşındaki H.K., "Fen dersindeydik, kalem almak için arkamı dönmüştüm. Öğretmenim de başörtümü kastederek 'karabaş dön önüne' dedi. Ardından hemen teneffüs zili çaldı. Ağlamaya başladığımı görünce öğretmenim beni yanına çağırdı ve özür diledi. Ama özrünü kabul etmediğimi söylemiştim." dedi.