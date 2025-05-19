Yaşam

Kapadokya'da 19 Mayıs coşkusu! Türk bayrağı ve Atatürk görselleriyle havalandılar

Kapadokya'da balonlar 19 Mayıs nedeniyle Türk bayrakları ve Atatürk görselleriyle havalandı. Bazı balonlarda ise Galatasaray'ın şampiyonluğu nedeniyle sarı-kırmızı bayraklar olduğu görüldü.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
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Kapadokya'da 19 Mayıs coşkusu! Türk bayrağı ve Atatürk görselleriyle havalandılar

Kapadokya'da sıcak hava balonları, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle uçuş gerçekleştirdi.

KAPADOKYA'DA BALONLAR TÜRK BAYRAĞI VE ATATÜRK GÖRSELLERİYLE HAVALANDI


Nevşehir'in Göreme beldesindeki kalkış alanında ekiplerce uçuş için hazırlanan sıcak hava balonlarının sepetlerine Türk bayrakları ve Atatürk posterleri asıldı.

Tura katılan turistlerin sepetlere alınmasının ardından sıcak hava balonları bölge semalarına yükseldi.

Kapadokya'da balonlar Türk bayrağı ve Atatürk görselleriyle havalandı. (İHA)Kapadokya'da balonlar Türk bayrağı ve Atatürk görselleriyle havalandı. (İHA)

Balon pilotu Bilge Ezel, balonlara asılan bayraklarla gökyüzünü süslediklerini belirterek, "Kurtuluş Savaşımızın başlangıcı önemli bir gün. Kapadokya'da balonlar Türk bayrakları ile havalanıyor. Kapadokya dünyadan en önemli sıcak hava balon merkezidir. Dünyadan birçok yer Kapadokya'yı izlerken biz de bayramın tüm dünyada kutlanmasına vesile oluyoruz. Başta Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz." dedi.

Balonlar yaklaşık bir saat boyunca peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadiler üzerinde süzüldü.

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray'ın şampiyonluğu garantilemesi nedeniyle bazı balonların da sarı-kırmızılı takımın bayrağını taşıdığı görüldü.

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