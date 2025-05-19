Emniyet kemerini takmadığı araçtan fırladı! Feci kaza

Giriş Tarihi: 19.05.2025 06:04

Kırıkkale'de kontrolden çıkan otomobilin bariyerlere çarpması sonucu araçtan fırlayan bir kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Emniyet kemeri takmadığı tespit edilen ve üzerinden kimlik çıkmayan kişinin cenazesi morga kaldırıldı.



Kaza, gece saatlerinde Kırıkkale-Çorum D200 karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz kimliği tespit edilemeyen bir kişinin kullandığı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu bariyerlere çarptı.