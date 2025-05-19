Emine Erdoğan'dan 19 Mayıs mesajı

Emine Erdoğan, 19 Mayıs'ı sosyal medya hesabından kutladı. Paylaşımında, istiklal mücadelesinin ilk adımının umut ve direnişin sesi olduğunu belirtti. Bu sesin bugün kararlı ve cesur Türk gençliğinin yüreğinde attığını vurgulayan Erdoğan, tarih bilincine sahip, vicdanlı ve üretken gençlerin ülkeye yön vermesini diledi.

Giriş Tarihi: 19.05.2025 09:43

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

"UMUDUN VE DİRENİŞİN SESİ OLDU"

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstiklal mücadelesinin ilk adımı, umudun ve direnişin sesi olmuştur. Bugün o ses, azimli, cesur ve kararlı Türk gençliğinin yüreğinde çarpıyor. Tarih bilinciyle yoğrulmuş, sorumluluklarının farkında, üretken ve vicdanlı gençlerimizin daima bu topraklara yön vermesini canıgönülden diliyorum. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun." ifadesini kullandı.

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