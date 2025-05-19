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Kırıkkale’de feci kaza! Araçtan fırladı can verdi

Kırıkkale'de feci kaza! Araçtan fırladı can verdi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
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Giriş: 19.05.2025 07:04
Kırıkkale'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği bir araç bariyerlere çarptı. Feci kazada araçtan fırlayan bir şahıs hayatını kaybetti. Şahsın emniyet kemerinin takılı olmadığı öğrenildi.

Kırıkkale'de kontrolden çıkan otomobilin bariyerlere çarpması sonucu araçtan fırlayan bir kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Emniyet kemeri takmadığı tespit edilen ve üzerinden kimlik çıkmayan kişinin cenazesi morga kaldırıldı.

Kaza, gece saatlerinde Kırıkkale-Çorum D200 karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz kimliği tespit edilemeyen bir kişinin kullandığı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu bariyerlere çarptı.

Bariyerlere çarpan araçtan fırlayan bir kişi hayatını kaybetti. (İHA)

Kazanın etkisiyle araçtan fırlayan sürücü, metrelerce uzaklıktaki Çevrealtı Caddesi'ne savruldu.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, emniyet kemeri takmadığı tespit edilen sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Üzerinden kimlik çıkmayan kişinin cansız bedeni, kimlik tespiti ve otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı. Kazada hurdaya dönen otomobil de çekiciyle otoparka götürüldü. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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