Giriş Tarihi: 19.05.2025 04:03

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre Ege Denizi'nde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı saat 03.23 sıralarında yaşanırken, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.