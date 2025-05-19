Yaşam

Ege Denizi'nde 4.6 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre Ege Denizi'nde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 03.23 sıralarında yaşanan sarsıntı yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Ege Denizi'nde 4.6 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre Ege Denizi'nde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı saat 03.23 sıralarında yaşanırken, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Kaynak: AFAD X- ekran görüntüsü Kaynak: AFAD X- ekran görüntüsü

DEPREM
Büyüklük:4.6 (Mw)
Yer:Ege Denizi
Tarih:2025-05-19
Saat:03:23:19 TSİ
Enlem:38.72028 N
Boylam:23.27639 E
Derinlik:7 km

AAAA

SON DEPREMLER LİSTESİ

2025-05-19 03:23:19 38.72028 23.27639 7.0 MW 4.6 Ege Denizi
2025-05-19 03:16:51 39.20194 29.00528 8.6 ML 1.4 Simav (Kütahya)
2025-05-19 02:58:58 37.89583 27.64083 7.0 ML 2.4 Germencik (Aydın)
2025-05-19 02:46:28 39.17806 28.91 10.69 ML 1.5 Simav (Kütahya)
2025-05-19 02:29:15 39.10111 28.9175 6.19 ML 1.0 Simav (Kütahya)
2025-05-19 02:01:08 39.21083 28.99028 8.6 ML 1.2 Simav (Kütahya)
2025-05-19 01:51:12 39.20972 28.95056 7.0 ML 2.0 Simav (Kütahya)
2025-05-19 01:47:38 39.20083 28.95472 7.0 ML 2.4 Simav (Kütahya)
2025-05-19 01:38:33 39.175 28.97472 10.53 ML 2.1 Simav (Kütahya)
2025-05-19 01:34:58 38.03444 38.26583 7.0 ML 2.0 Çelikhan (Adıyaman)
2025-05-19 01:06:42 38.95556 43.63833 10.86 ML 1.4 Muradiye (Van)
2025-05-19 01:03:13 39.26028 28.94056 7.04 ML 1.3 Simav (Kütahya)
2025-05-19 00:53:15 37.12556 28.80694 7.0 ML 1.6 Menteşe (Muğla)
2025-05-19 00:42:16 39.20833 28.96278 10.85 ML 1.5 Simav (Kütahya)
2025-05-19 00:39:45 39.25278 28.91806 7.0 ML 2.1 Simav (Kütahya)
2025-05-19 00:37:38 39.20056 29.00389 7.0 ML 2.1 Simav (Kütahya)
2025-05-19 00:34:00 39.22306 28.98139 8.65 ML 1.9 Simav (Kütahya)
2025-05-19 00:33:02 38.42694 24.62306 7.0 ML 3.1 Ege Denizi
2025-05-19 00:23:16 39.19972 28.99028 9.78 ML 1.8 Simav (Kütahya)
2025-05-19 00:21:17 39.21083 29.005 7.0 ML 1.2 Simav (Kütahya)

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