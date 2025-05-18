Ege Denizi'nde 4,4 büyüklüğünde deprem! AFAD ilk detayları duyurdu

AFAD tarafından yapılan açıklamada Ege Denizi'nde saat 09.56'da 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 6,72 kilometre olarak ölçüldü.

Giriş Tarihi: 18.05.2025 10:17

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Ege Denizi'nde saat 09.56'da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Ege Denizi olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 6,72 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

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