AFAD duyurdu: Kütahya'da 3.6 büyüklüğünde deprem
AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre Kütahya'nın Simav ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 23.54'te yaşanan deprem yerin 13 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre Kütahya'nın Simav ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 23.54'te yaşanan deprem yerin 13 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
DEPREM
Büyüklük:3.6 (Ml)
Yer:Simav (Kütahya)
Tarih:2025-05-18
Saat:23:54:54 TSİ
Enlem:39.225 N
Boylam:29.0075 E
Derinlik:13.71 km
SON DEPREMLER LİSTESİ
2025-05-18 23:54:54 39.225 29.0075 13.71 ML 3.6 Simav (Kütahya)
2025-05-18 23:53:25 39.21861 29.00056 12.29 ML 2.4 Simav (Kütahya)
2025-05-18 23:50:37 38.64861 31.09917 11.02 ML 2.3 Bolvadin (Afyonkarahisar)
2025-05-18 23:39:00 35.99083 27.18583 10.9 ML 2.5 Ege Denizi - [81.52 km] Datça (Muğla)
2025-05-18 23:26:37 38.47667 39.28472 12.86 ML 1.6 Sivrice (Elazığ)
2025-05-18 23:19:36 38.45528 39.28417 7.0 ML 0.9 Sivrice (Elazığ)
2025-05-18 23:03:27 37.86917 26.46917 10.78 ML 1.8 Ege Denizi - [41.19 km] Urla (İzmir)
2025-05-18 22:53:46 38.27306 38.12306 7.0 ML 1.0 Yeşilyurt (Malatya)
2025-05-18 22:51:28 39.22 29.00083 10.88 ML 1.3 Simav (Kütahya)
2025-05-18 22:36:46 39.63944 27.83333 14.69 ML 1.4 Altıeylül (Balıkesir)
2025-05-18 22:26:43 39.215 29.00111 12.52 ML 1.2 Simav (Kütahya)
2025-05-18 22:15:19 39.22167 29.00167 9.68 ML 1.5 Simav (Kütahya)
2025-05-18 21:53:52 39.21972 29.00417 11.09 ML 0.9 Simav (Kütahya)
2025-05-18 21:42:40 39.23722 28.97944 6.93 ML 1.2 Simav (Kütahya)
2025-05-18 21:11:11 39.22083 29.00778 12.05 ML 1.3 Simav (Kütahya)
2025-05-18 21:07:54 39.40222 25.89833 17.32 ML 1.9 Ege Denizi - [16.78 km] Ayvacık (Çanakkale)
2025-05-18 21:07:54 39.18889 28.99444 7.0 ML 1.8 Simav (Kütahya)
2025-05-18 21:07:09 39.39806 25.88861 6.92 ML 1.6 Ege Denizi - [17.73 km] Ayvacık (Çanakkale)