AFAD duyurdu: Kütahya'da 3.6 büyüklüğünde deprem

Giriş Tarihi: 19.05.2025 00:17

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre Kütahya'nın Simav ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 23.54'te yaşanan deprem yerin 13 kilometre derinliğinde gerçekleşti.