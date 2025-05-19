Motosiklet sürücüsü alkollü çıktı: Basına 'çek' diyerek poz verdi

Giriş Tarihi: 19.05.2025 03:34

Olay, Büyük Bölcek Mahallesi Tiyatro Kavşağı'nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kavşakta uygulama yapan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri şehir merkezi istikametine giden ve sürücüsünde kask olmayan motosikleti durdurdu. Kasksız M.B.Y. (25) isimli sürücünün motosikletinde inceleme yapan polis ekipleri motosiklette plakanın da takılı olmadığını belirledi. Sürücünün hal ve hareketlerinden şüphelenerek alkollü olabileceği ihtimali üzerine alkol muayenesi yapan polis bu kez de sürücünün 1.13 promil alkollü olduğunu tespit etti.

'ÇEK' DİYEREK BASIN MENSUPLARI POZ VERDİ

Tescil plakası 51 ACF 430 olan motosikletin sürücüsü ceza işlemleri için polis otosu başına alınırken, burada kendini görüntüleyen basın mensuplarını fark edip önce onları telefonuyla görüntüledi, sonda da kameralara el sallayıp "Çek" diye poz verdi.