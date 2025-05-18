Kırıkkale’de silah ve bıçaklı kavgada 1 kişi öldü 3 kişi yaralandı: 3 tutuklama

Kırıkkale Yahşihan’da çıkan silah ve bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Olayla ilgili 3 şüpheli tutuklandı, 2’si adli kontrolle serbest bırakıldı.

Giriş Tarihi: 18.05.2025 05:05

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Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde 14 Mayıs'ta yaşanan silah ve bıçaklı kavgada Arap Sefa Türe hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Olayla ilgili gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, 14 Mayıs tarihinde Yahşihan ilçesi Yenişehir Mahallesi 265. Sokak'taki bir apartmanda meydana geldi. Aralarında husumet bulunan T.O.D., A.D., U.O., Ö.Ç., Y.Y., İ.D. ile Arap Sefa Türe, Ö.F.S. ve S.S. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek silah ve bıçaklı kavgaya dönüşmesi sonucu Arap Sefa Türe olay yerinde yaşamını yitirdi, 3 kişi ise yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olayla ilgili 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerden İ.D. olay yerinden kaçtı, ancak polis ekiplerinin titiz çalışması sonucu dün yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden T.O.D., A.D. ve U.O. tutuklanırken, Ö.Ç. ve Y.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İ.D.'nin emniyetteki işlemleri ise devam ediyor. Olayda yaralanan Ö.F.S. ve S.S.'nin hastanedeki tedavileri sürüyor.

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