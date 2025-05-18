Edirne’de alkollü sürücü ağaca çarptı: 1 yaralı

Edirne’nin Keşan ilçesinde direksiyon hâkimiyetini kaybeden alkollü sürücü otomobiliyle ağaca çarptı. Kazada 61 yaşındaki sürücü yaralandı.

Giriş Tarihi: 18.05.2025 05:08

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Edirne'nin Keşan ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen kazada, alkollü olduğu tespit edilen bir sürücü otomobiliyle ağaca çarptı. Kazada yaralanan 61 yaşındaki sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 22.30 sıralarında Keşan ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Rasim Ergene Caddesi üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, Keşan Adalet Sarayı yönünde ilerleyen E.G. (61) yönetimindeki 22 ACK 082 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu kaldırım üzerindeki bir ağaca çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü E.G., olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri tarafından yapılan alkol testinde E.G.'nin 2.08 promil alkollü olduğu belirlendi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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