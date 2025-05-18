Feci kazada babasını kaybeden kadın: Verilen ceza içimdeki yarayı kanattı

Giriş Tarihi: 18.05.2025 05:02

Olay, 31 Mayıs 2024'te Bolu 'nun Sümer Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Yaya geçidini kullanarak karşıya geçmekte olan 79 yaşındaki İsmail Kahraman 'a, Ahmet T. yönetimindeki 41 LA 684 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle Kahraman yola savruldu ve olay yerinde hayatını kaybetti.

FOTOĞRAF: İHA

Kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntülerinde, Kahraman'ın karşıya geçerken araçların kontrolünü sağladığı ve hızla gelen otomobilin ona çarptığı anlar net şekilde görülüyor. Sürücünün çarpışma anında aracın ön camının patladığı ve yayanın havada takla attığı kaydedildi.

Kazada hayatını kaybeden babasının ardından hukuk mücadelesi başlatan Zeynep Saka, bir yıl süren yargılamanın ardından sürücüye verilen 2.5 yıllık hapis cezasını az bulduğunu söyledi. Saka, "Babam geri gelmeyecek ancak başka canlar yanmasın diye bu tür kazalarda cezaların ağırlaştırılmasını ve sürücülerin ehliyetlerinin uzun süre alınmamasını istiyorum" diye konuştu.

Saka, "Bu ceza içimdeki yarayı daha da derinleştirdi. Kazaların önlenmesi için caydırıcı cezalar şart" diyerek, benzer acıların yaşanmaması için daha sert yaptırımlar talep etti.