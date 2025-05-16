İSKİ atık suyu Marmara'ya akıttı! Denizin rengi değişti

Giriş Tarihi: 16.05.2025 13:18

Avcılar'da bulunan İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne ( İSKİ ) bağlı Ambarlı İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisleri'nden Marmara Denizi 'ne akan lağım suyu havadan çekilen görüntülere yansıdı. Kilometrelerce alanda etkili olan atık su denizin rengini değiştirdi.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne (İSKİ) bağlı Ambarlı İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisleri (İHA)

Kilometrelerce alanın renginin değişmesine neden olan atık su Marmara Denizi'nin renginin çamur gibi gözükmesine neden oluyor. Öte yandan çevrede yaşayan vatandaşların kötü koku nedeniyle yetkililere şikayette bulunduğu ancak sorunun bir türlüğü çözülemediği iddia edildi.