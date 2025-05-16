Ablasını kaçıran kuzenini sokak ortasında vurdu! Yer: Samsun

Giriş Tarihi: 16.05.2025 11:34

Samsun'un ilkadım ilçesinde, Mert T. (16) daha önce evlenmek için ablasını kaçıran amcasının oğlu Okan Doğan T.'yi (29) sokak ortasında tabancayla vurup öldürdü. Bu sırada kahvehanede otururken mermi isabet eden Doğan A. (59) da yaralandı. Okan Doğan T.'nin yaralı halde kaçıp kırtasiyede yere yığıldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, İlkadım ilçesi 19 Mayıs Mahallesi Talimhane Caddesi'nde meydana geldi. Mert T., daha önce evlenmek için kız kardeşini kaçıran amcasının oğlu Okan Doğan T.'ye sokak ortasında tabancayla ateş etti.