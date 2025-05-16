Kırmızı ışıkta duramadı 3 araç ve 1 minibüse çarptı: 14 yaralı

Giriş Tarihi: 16.05.2025 11:25

Kaza, saat 07.00 sıralarında Yenimahalle ilçesi Eşref Bitlis Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünü yitirdiği 06 DV 3425 plakalı, inşaat işçilerini taşıyan minibüs, kırmızı ışıkta bekleyen 3 otomobil ile 1 minibüse çarptı.

Ankara 'da inşaat işçilerini taşıyan minibüsün kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptığı kazada 14 kişi hafif yaralandı.

Yaşanan kaza sonrası ortalık adeta savaş alanına döndü. (DHA)

Kazada, araçlarda bulunan 14 kişi hafif yaralandı. Yaralılar, kaza yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Minibüs şoförü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.