Yaşam

Kırmızı ışıkta duramadı 3 araç ve 1 minibüse çarptı: 14 yaralı

Ankara'da sabah saatlerinde inşaat işçilerini taşıyan bir minibüs, kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı. Kazada 14 kişi hafif şekilde yaralanırken, bazı araçlar hurdaya döndü.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
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Kırmızı ışıkta duramadı 3 araç ve 1 minibüse çarptı: 14 yaralı

Ankara'da inşaat işçilerini taşıyan minibüsün kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptığı kazada 14 kişi hafif yaralandı.

Kaza, saat 07.00 sıralarında Yenimahalle ilçesi Eşref Bitlis Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünü yitirdiği 06 DV 3425 plakalı, inşaat işçilerini taşıyan minibüs, kırmızı ışıkta bekleyen 3 otomobil ile 1 minibüse çarptı.

Yaşanan kaza sonrası ortalık adeta savaş alanına döndü. (DHA)Yaşanan kaza sonrası ortalık adeta savaş alanına döndü. (DHA)

Kazada, araçlarda bulunan 14 kişi hafif yaralandı. Yaralılar, kaza yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Minibüs şoförü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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