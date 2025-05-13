Narkotik köpek Hektor uyuşturucu valizini deşifre etti!

Batman'da narkotik köpeği Hektor'un olağanüstü performansıyla büyük bir uyuşturucu operasyonu daha başarıyla sonuçlandı! Batı illerinden şehirlerarası otobüsle gelen şüpheli bir yolcunun valizine gizlenmiş 2 kilo 500 gram esrar, Hektor'un keskin burnuna takıldı. Valizin astarına ustalıkla yerleştirilen uyuşturucu maddeler, yapılan aramada ortaya çıkarılırken, şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. İşte operasyonun çarpıcı detayları...

Giriş Tarihi: 13.05.2025 20:21

Paylaş



ABONE OL

Batman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, şehirde uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında önemli bir operasyona daha imza attı. Alınan bir ihbarı değerlendiren ekipler, şehirlerarası otobüs terminalinde batı illerinden gelen bir otobüsten inen şüpheli bir yolcuyu takibe aldı.

Yapılan ilk aramada şüpheli üzerinde uyuşturucu esrar maddesi ele geçirilmesi üzerine, narkotik köpek Hektor ile yolcunun valizi detaylı şekilde arandı. Hektor'un valize karşı gösterdiği yoğun tepki üzerine valiz açıldığında, astarına ustalıkla yerleştirilmiş 2 kilo 500 gram esrar maddesi bulundu.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece "Uyuşturucu Madde Ticareti" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

OPERASYONUN DETAYLARI:

Hektor'un Keskin Burnu: Narkotik köpeği Hektor'un eğitimli burnu, valizdeki uyuşturucuyu saniyeler içinde tespit etti.

Gizli Saklama Yöntemi: Uyuşturucu, valizin astarına özel olarak dikilmiş bölmelere yerleştirilmişti.

Tutuklama: Şüpheli, mahkeme kararıyla tutuklanarak cezaevine konuldu.

YETKİLİ AÇIKLAMASI:

Batman Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Uyuşturucuyla mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor. Hektor gibi eğitimli köpeklerimiz ve deneyimli ekiplerimizle bu tür operasyonları sürdüreceğiz" denildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN