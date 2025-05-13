Bakan Yerlikaya duyurdu! Hakkari ve Van'da 339 kg uyuşturucu ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Hakkari ve Van'da 145 kg metamfetamin,143 kg eroin ve 51 kg skunk olmak üzere toplamda 339 kg uyuşturucu maddesi ele geçirildi. uyuşturucu madde ele geçirildiğini belirterek "Uyuşturucuya karşı yürüttüğümüz bu mücadele, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi koruma mücadelesidir." açıklamasını yaptı.

Giriş Tarihi: 13.05.2025 17:37

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Hakkari ve Van'da 143 kg Eroin, 25 kg Metamfetamin ve 21 kg Skunk olmak üzere toplam 189 kg uyuşturucu madde ele geçirildiğini belirterek "Uyuşturucuya karşı yürüttüğümüz bu mücadele, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi koruma mücadelesidir." açıklamasını yaptı.

VAN VE HAKKARİ'DE ZEHİR TACİRLERİNE DARBE

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hakkari ve Van'da düzenlenen operasyonlara dair sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Bakan Yerlikaya, "Hakkari ve Van'da Jandarmamız tarafından düzenlediğimiz operasyonlarda; 145 kilogram metamfetamin, 143 kilogram eroin ve 51 kilogram skunk uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Hakkari Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığı ile Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu; bir evde uyuşturucu madde arama köpek unsurlarıyla yapılan aramada; 143 kilogram eroin, 25 kilogram metamfetamin ve 21 kilogram skunk olmak üzere toplam 189 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi" dedi.

"GENÇLERİMİZİ KORUMA MÜCADELESİ"

Van'daki operasyon ile ilgili bilgi veren Bakan Yerlikaya şu ifadelere yer verdi:

"Van Gürpınar Cumhuriyet Başsavcılığı ile Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; Van İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu düzenlenen operasyonlarda; 120 kilogram metamfetamin ve 30 kilogram skunk olmak üzere toplam 150 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Hakkâri ve Van Valimizi, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılarımızı, İl Jandarma Komutanlıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Uyuşturucuya karşı yürüttüğümüz bu mücadele, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi koruma mücadelesidir."

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