Trafikte tır şoförüne sandalyeyle saldırı: İşte o anlar!

İstanbul Başakşehir'de yol verme tartışması kısa sürede şiddete dönüştü! 34 FMA 876 plakalı aracın yolunu kestiği tır şoförüne sandalyeyle saldıran kişinin çılgın anları kameraya yansıdı. Tırın aynasını kıran ve camına vuran saldırganların görüntüleri sosyal medyada infial yarattı. İşte o şok edici görüntüler...

Giriş Tarihi: 13.05.2025 20:32

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Başakşehir'de yol verme anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma, sandalyeyle saldırıya dönüştü.

Olay, dün Bahçeşehir-Altınşehir yol ayrımında meydana geldi. 34 FMA 876 plakalı otomobildeki kişiler ile bir tır şoförü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı.

Otomobilin tırın önünü kesmesinin ardından araçtan inen iki kişi, tır şoförüne saldırdı. Saldırganlardan biri tırın yan aynasını kırdı, diğeri ise otomobilden aldığı katlanır sandalyeyle tırın ön camına vurdu.

O anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Saldırganlar, olay yerinden uzaklaştı.

Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı. Saldırganların yakalanması için çalışma yürütülüyor.

Tır şoförünün olay sırasında yara almadığı öğrenildi. Kazaya karışan araçlar hasar gördü.

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