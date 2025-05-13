Kontrolden çıkan araç sondaj makinesine çarptı! Anne ve oğlu hayatını kaybetti

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde yaşanan feci trafik kazasında bir anne ve 9 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti. Kontrolden çıkan otomobilin yol kenarındaki sondaj makinesine çarpması sonucu meydana gelen kaza, saat 16:00 sıralarında Yılmaz Büyükerşen Bulvarı'nda gerçekleşti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Merve Ü. ve oğlunun çarpışmanın şiddetiyle hayatlarını kaybettiklerini belirledi. İşte kazanın çarpıcı detayları...

Giriş Tarihi: 13.05.2025 21:10

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Etimesgut ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir anne ile 9 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 16.00 sıralarında Yılmaz Büyükerşen Bulvarı'nda meydana geldi. İlk belirlemelere göre, Merve Ü. idaresindeki 06 GA 8590 plakalı otomobil, bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak yol kenarındaki sondaj makinesine çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle Merve Ü. ve 9 yaşındaki oğlu olay yerinde hayatını kaybetti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, müdahale etseler de anne ile oğlunu kurtaramadı.

Polis ekipleri, kazanın nedeniyle ilgili soruşturma başlattı. Cenazeler, adli işlemlerin ardından aileye teslim edildi.

Trafik kazası nedeniyle bölgede bir süre ulaşım aksadı. İncelemelerin tamamlanmasının ardından trafik normale döndü.

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