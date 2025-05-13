Yaşam

AFAD duyurdu! İstanbul'da 3.8 büyüklüğünde deprem

AFAD, İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında saat 20.46'da 3,8 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu. Deprem yerin 10.86 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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AFAD duyurdu! İstanbul'da 3.8 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre; İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında saat 20.46'da 3,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

(Foto: AA)(Foto: AA)

Deprem yerin 10.86 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

(Foto AA)(Foto AA)

Büyüklük:3.8 (Mw)
Yer:Marmara Denizi - [25.25 km] Silivri (İstanbul)
Tarih:2025-05-13
Saat:20:46:30 TSİ
Enlem:40.84306 N
Boylam: 28.22194 E
Derinlik:10.86 km

(Foto: AA)(Foto: AA)

AFAD VERİLERİNE GÖRE SON DEPREMLER ŞÖYLE...
2025-05-13 20:50:47 39.69194 25.75583 10.31 ML 3.3 Ege Denizi - [30.46 km] Bozcaada (Çanakkale)
2025-05-13 20:46:30 40.84306 28.22194 10.86 MW 3.8 Marmara Denizi - [25.25 km] Silivri (İstanbul)
2025-05-13 19:42:33 38.64028 30.89361 9.98 ML 1.4 Çay (Afyonkarahisar)
2025-05-13 19:41:27 38.63444 30.86583 8.99 ML 1.8 Çay (Afyonkarahisar)
2025-05-13 19:39:45 36.15 36.84361 6.43 ML 1.7 Jabal Sam'an, Halep (Suriye) - [18.94 km] Reyhanlı (Hatay)
2025-05-13 19:34:46 39.48694 42.48667 7.38 ML 1.3 Tutak (Ağrı)
2025-05-13 19:29:11 40.00889 42.78778 7.0 ML 1.6 Kağızman (Kars)
2025-05-13 18:56:57 40.16806 32.91722 6.92 ML 1.5 Çubuk (Ankara)
2025-05-13 18:54:23 38.47167 39.16333 7.0 ML 1.2 Sivrice (Elazığ)
2025-05-13 18:37:52 38.09167 36.62611 7.0 ML 1.6 Göksun (Kahramanmaraş)
2025-05-13 18:33:04 39.50833 28.14028 6.98 ML 1.5 Bigadiç (Balıkesir)
2025-05-13 18:28:43 39.24944 28.98 7.0 ML 1.2 Simav (Kütahya)

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