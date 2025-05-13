AFAD duyurdu! İstanbul'da 3.8 büyüklüğünde deprem
AFAD, İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında saat 20.46'da 3,8 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu. Deprem yerin 10.86 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre; İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında saat 20.46'da 3,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Deprem yerin 10.86 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Büyüklük:3.8 (Mw)
Yer:Marmara Denizi - [25.25 km] Silivri (İstanbul)
Tarih:2025-05-13
Saat:20:46:30 TSİ
Enlem:40.84306 N
Boylam: 28.22194 E
Derinlik:10.86 km