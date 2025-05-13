AFAD duyurdu! İstanbul'da 3.8 büyüklüğünde deprem

Giriş Tarihi: 13.05.2025 20:55

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre; İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında saat 20.46'da 3,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.